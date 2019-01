Borgerforening om HA-supportere: Passer kemien bliver de accepteret

Det har været svært at opdrive lokale reaktioner til citat på, at Devils Choice indretter sig i Holbøl, og Holbøl & Omegns Borgerforening har ikke ønsket at svare på spørgsmål, men nu har foreningen sendt et indlæg.

Holbøl: Holbøl & Omegns Borgerforening har ikke ønsket at svare på spørgsmål om tilflytterne fra Devils Choice, der er støtter for Hells Angels. I stedet har JydskeVestkysten modtaget dette indlæg fra foreningens formand, Jørgen Nielsen:

Vi er her på egnen grundlæggende rigtig glade for tilflyttere, fordi vi opfatter området, beboerne og dets historie som pænt enestående. Og vi er slidere. Den ene hånd hjælper den anden. Dette vidnes bl.a. meget markant i år ved fejringen af vores lokale idrætsforening HFIF's 100 års jubilæum, noget som ikke ret mange kan fremvise. I det hele taget har Holbøl & Omegn et fantastisk stærkt foreningsnetværk; et solidt fundament der danner grundstenen for alle former for udviklings- vækst- og trivselsmuligheder.

Det ligger ikke i egnens religion at dømme nye ansigter på forhånd; vi ser personen eller familien i øjenhøjde. Og er kemien der, vil man helt naturligt blive accepteret. Dem, som vil egnen noget positivt, vil vi også. Så simpelt er det egentligt.

Og skulle det ske, at en ny tilflytter udviser hensigter, som på mange måder slet ikke passer ind i hverken by, egn eller region, er vi som den lokalegn her fuldt ud trygge ved, at de rette offentlige instanser da vil gribe ind.

For at blive helt konkret, så har jeg endnu ikke hørt om nogen fra området, der har følt sig forulempet af beboerne fra den omtalte adresse. Man hilser pænt, og beboerne handler også hos vor gode Holbøl Høker og får en snak med de lokale. Hvis man skal se sobert på hverdagen, som den er lige nu, så ville de fleste her på egnen måske mere føle sig forulempet af husbesøgene fra f.eks. Jehovas Vidner, som alle jo ved, rent faktisk banker på éns dør for at hverve medlemmer og prædike deres tro.