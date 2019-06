Borgere på barrikaderne: Frygter splittelse af sogne

Menighedsrådet og borgere i Bylderup frygter, at Haderslev Stift er på vej til at splitte sognene i Ravsted og Bylderup.

Nu skal Haderslev Stift så igen til at blande kortene. Det skyldes, at der skal spares en præst, og da Kathrine Graversen Gents fra Ravsted og Bylderup pastorat har fået nyt job på Djursland, skal der findes nye sogne-konstellationer i området.

For ni år siden besluttede Haderslev Stift, at sognene i Bylderup og Ravsted skulle lægges sammen. Det gav ikke anledning til de store protester, da begge sogne holdningsmæssigt er ens, og begge sogne kunne se det fornuftige i sammenlægningen.

- Problemet og frygten går på, at Haderslev Stift vil splitte Bylderup og Ravsted. Det duer ikke. Vi har et godt og stabilt samarbejde, og samtidig er sognene centreret omkring skolen i Bylderup, siger Holger Lauritzen.

Holger Lauritzen er kirkeværge i Bylderup Sogn, og han kan i disse dage notere sig, at borgere i Bylderup har taget sagen i egen hånd i bestræbelserne på, at sognene i Bylderup og Ravsted ikke bliver splittet, og at sognene ikke bliver påduttet en præst.

Bylderup: - Jeg har aldrig oplevet, at sognebørn begynder at samle underskrifter ind. De har startet deres egen kampagne. Det er aldrig set før, og det er en form for oprør.

Fire scenarier

Biskoppen i Haderslev Stift, Marianne Christiansen, har forelagt tre scenarier for menighedsrådene i Bylderup, Ravsted, Burkal, Hellevad og Egvad. Scenarie 1 går ud på, at Burkal og Bylderup lægges sammen, og at der sker det samme med Hellevad, Egvad og Ravsted.

Det scenarie har man svært ved at sluge i Ravsted og Bylderup, og derfor har menighedsrådet i Ravsted foreslået, at man i stedet samler Burkal, Bylderup og Ravsted i et pastorat, mens Øster Løgum, Hellevad og Egvad bliver et andet. Det forslag kan Bylderup godt bakke op om, men der er dog et forbehold.

- Vi tror, at det vil være for meget, hvis præsten i Burkal pludselig står med tre sogne, og derfor bør der spares en præst et andet sted. Det optimale ville være, at Ravsted og Bylderup får en ny præst. Om seks år kan Burkal så blive inddraget i pastoratet, for til den tid går den nuværende præst i Burkal på pension, siger Holger Lauritzen.

De nye sammenlægninger er lige nu sendt i høring, og de involverede sogne kan frem til den 22. juni komme med deres bud på, hvad der er mest optimalt.