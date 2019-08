Borgere kom på banen: Friluftsbad fik en hjælpende hånd

- Det er mere end dobbelt så meget, som vi havde håbet på. Det viser, at folk her virkelig vil friluftsbadet, siger Christian Iwersen, der kan fortælle, at godt 60 løb, cyklede eller svømmede for det gode formål, som de selv havde skaffet sponsorer til, og også byens yngste havde været i gang. Omkring 25 børn deltog ved guldgravningen, hvor de skulle finde sten gemt i sandet på beachvolleybanen.

Formanden for Bylderup Idrætscenter, Christian Iwersen, er en mere end tilfreds mand efter søndagens store sponsor-event til fordel for renoveringen af centrets friluftsbad.

Koncert er planlagt

Han er i det hele taget imponeret over den iver, der har været lagt i arbejdet med at finde sponsorer. Én var lykkedes med at samle 19.000 kroner ind, en anden 17.000 kroner.

Målet for idrætscentrets bestyrelse er at få samlet en halv million kroner ind, så den lokale medfinansiering, som Aabenraa Kommune kræver for at støtte renoveringen, er sikret.

- Nu skal vi i gang med også at søge fonde, og så har vi endnu et arrangement planlagt til den 23. november. Det er en koncert med Sylvester Larsen, fortæller Christian Iwersen, der regner med, der kommer flere gode idéer til, hvordan der kan skaffes penge inden inden deadlinen i 2021, hvor friluftsbadet har 50 års jubilæum.