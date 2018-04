Borgere høres om nyt plejehjem

Tinglev: Når Aabenraa Kommune i løbet af de kommende år bygger et helt nyt plejehjem i Tinglev, får plejehjemmet en central placering i byen og skal være en naturlig del af det aktive hverdags- og byliv i Tinglev.

- I Aabenraa Kommune ønsker vi i samarbejde med borgerne og det lokale forenings- og erhvervsliv at styrke mulighederne for at leve det gode hverdagsliv og gøre lokalområderne attraktive steder at bo. Derfor inviterer vi interesserede til at komme med deres bidrag til, hvordan et nyt plejehjem i Tinglev kan danne rammerne for det gode liv uanset alder, siger Thomas Andresen (V), Aabenraa Kommunes borgmester, i en pressemeddelelse.Borgermødet foregår 15. maj mellem kl. 16.30 - 19.30 i Borgerhuset i Tinglev.

Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding senest den 8. maj på ahe@aabenraa.dk