Borch, burek og zereshk palaw var et hit i Felsted

Felsted: Normalt plejer der at stå gode traditionelle danske retter på bordet, når der hver måned er fællesspisning i Felsted.

Men søndag havde retterne navne som borch, burek, dabule og zereshk palaw.

Kokkene denne dag var nemlig de udenlandske beboere i Felsted, som sammenholdsgruppen under Felstedegnens Borgerforening havde inviteret til at lave deres mad fra deres hjemland. Det gjorde ikke fællesspisningen mindre populær, for 96 borgere var mødt op for at smage den etniske mad.

- Vi var spændte på, om folk nu ville komme og smage det, når det ikke var dansk mad. Om de var modige nok. Men det var de, for normalt er vi mellem 80 og 90 til vores fællesspisninger, og i dag er vi 96. Vi havde inden sagt, at hvis denne dag blev en succes, skulle vi gøre det til en tradition. Det tror jeg, det bliver nu, siger Knud Petersen, som er formand for Felstedegnens Borgerforening.

Idéen til fællesspisningen med etnisk tema var opstået i sammenholdsgruppen, og de tog herefter ud og ringede på døren hos de udenlandske borgere for at høre, om de ville være med.

- De var meget positive. Vi vil gerne have dem til at føle sig som en del af samfundet, og det kan godt være svært for udlændinge at komme ind i et samfund. Her var der en mulighed, og den har de grebet. Nu håber vi, at de vil komme til vores almindelige fællesspisninger i fremtiden, siger Knud Petersen.