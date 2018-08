Boom: Kronprinsens kanonbatteri skød årets regatta i gang

Aabenraa: Fredag blev de godt 50 maritime skønheder, der satte stævnen mod Sønderborg fra Aabenraa Fjord, ledsaget af et ordentligt brag.

Årets regatta, Kongelig Classic 1855, blev nemlig skudt i gang med hjælp fra kanonlauget, der fik lov til at affyre den første officielle salve ud mod fjorden fra sin nye placering på græsarealet over for rådhuset.

Formiddagen stod på i alt tre salutter, én klokken 11 - som markerede regattaens begyndelse - den næste en halv time senere og den sidste klokken 12.

I minutterne inden den første affyring gik kanonlaugets formand, Jørn Grevsen, rundt i fuld uniform og sikrede sig, at alt var, som det skulle være.

- Vi er seks mand fra kanonlauget, og alle skal betjene kanonen med hver vores opgave. Så mange skulle der også til dengang tilbage i 1807, sagde Jørn Grevsen.

Kanonlauget havde spærret af i en radius af 30 meter fra kanonen, og bag afspærringen stod folk og ventede spændt på affyringen.

- Når man står derude, er lydniveauet på cirka 115 decibel. Det er altså stadig højere end et pigtrådsorkester, sagde Jørn Grevsen.

Og folk gjorde i øvrigt klogt i at blive derude. Ifølge Høreforeningen ligger smertegrænsen på 125 decibel.