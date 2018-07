Bomhuse: Bønder skulle betale for at komme til torvet

Hegn skulle hindre folk at køre langs vandkanten for derved at unddrage sig at betale bomafgift.

Aabenraa: Vi er her i Aabenraa så heldige stadig at have to "skilderhuse" - eller såkaldte "bomhuse" bevaret. Det ene er beliggende ved foden af Dimen, det andet på Flensborgvej.

Bomhuset på Flensborgvej er bygget omkring 1848. "I gammel dau", da vejen var smal, gik stranden næsten helt op mod huset, og man opsatte derfor hegn, der skulle hindre folk at køre langs vandkanten for derved at unddrage sig at betale bomafgift.

Afgiften, der skulle betales, var en slags told fra bønder og handelsfolk, der ville til torvs for at falbyde varer på byens marked.

Oprindeligt havde byen fire af slagsen, ikke alle fire som huse, men som såkaldte "bybom". Den ene bom lå i Kolstrup Bygade, idet Kolstrup jo først blev indlemmet i Aabenraa i 1901. Den anden bom menes at have været i Slotsgade ud for nummer 5, for her var dengang grænsen til den del af Slotsgade og den gamle Slotsgrund, der frem til 1861 hørte under Aabenraa amt.

Byportene var lukket for adgang til byen om natten, samt i kirketiden.