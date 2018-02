Boller op og boller ned i Tinglev

Kerstin Strojek og Karsten Renkwitz skulle bedømme de enkelte udklædninger for at finde vinderne. De holdt derfor et vågent øje med de forskellige deltagere ved præsentationsrunden, hvor alle - i hvert fald de voksne - sang med på "Fastelavn er mit navn".

Specielt kostume

- Vi kigger efter en udklædning, som ikke er helt normal. Der er mange af de samme - prinsesser og superhelte, så det må gerne være lidt specielt, lød det fra Kerstin Strojek.

De to dommere vurderede også, hvor meget arbejde og sjæl, der var lagt i børnenes udklædning.

- Vi ser på, om kostumet er færdigkøbt eller om det er noget, man har lavet selv. Det tæller lidt mere, når vi kan se, at man har gjort sig nogle tanker og forberedelser.

Naturligvis blev der også kåret kattekonger og kattedronninger. Reglen gjaldt dog, at først i det øjeblik, hvor bunden røg af tønden og de mange godter væltede ned på halgulvet, så blev man udråbt til kattekonge, hhv. kattedronning.

Formand for Tinglev Idrætsforening Gert Jessen var glad for at arrangementet foregik indendøre, for uden for lå der et ganske pænt snelag.

- Foreningen har holdt fastelavn uden for ét år. Men det blev for koldt, fortæller Gert Jessen, formand gennem de seneste ti år.

- I den periode - og i hvert fald længe før det - har Tinglev Idrætsforening stået for en fastelavnsfest. Og i de seneste år har det været med nogenlunde samme antal deltagere.

Hos de store børn gik det forholdsvis hurtigt at slå tønden til pindebrænde. Ved de små børn måtte tønderne manipuleres lidt før bunden faldt ud.

- Vi har kun to timer. Klokke 12 skal vi være færdige, lød forklaringen fra formanden.