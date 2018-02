Boligmesse er et hit: Gæsterne strømmede til

Der var noget for enhver smag og for enhver pengepung på messen i Kruså, og udstillerne stod straks klar med gode råd, når nogen viste blot den mindste interesse for deres produkter. Foto: Claus Thorsted

Den store Bolig- og Livsstilsmesse i Grænsehallerne var traditionen tro et tilløbsstykke. Folk stod ligefrem i kø, da messen åbnede, men der var nu god plads til alle.

Kruså: Vintergækker er begyndt at pible frem som tegn på forårets snarlige komme. Og ved Grænsehallerne lørdag var der tilsyneladende ingen, der tog sig af, at der er varslet sibirisk kulde de kommende dage. Gæsterne passerede Julie Harbo og hendes bipper ved indgangen i en lind strøm, og klokken 13.30 var et hurtigt bud fra billetkontrolløren, at der havde været mindst 6000-7000 gæster inde ved Compass Fairs store Bolig- og Livsstilsmesse. - Der har allerede været lige så mange her, som der var hele sidste weekend til vores messe i Farum, mente hun. Blandt de mange besøgende var et par tidligere udstillere. Jytte og Uve Jensen fra Kliplev ejer byggefirmaet Rudebeck A/S i Padborg, men lørdag nøjedes de altså med at slentre lidt rundt i stedet for at stå med et udstiller-skilt om halsen.

Også åbent søndag Bolig- og Livsstilsmessen har åbent igen søndag, hvor de over 100 udstillere er klar til at tage imod fra klokken 10 til 17.På www.boligdage.dk kan man læse mere om messen og få tilsendt en gratis messebillet, der ellers koster 60 kroner.

Sulten blev stillet - Vi skulle lige ned og se, hvad der er af spændende nyheder og så have et tilbud på algerens af et tag. Det er til en af vores kunder, men vi kunne jo lige så godt tage med, at der er en god messerabat, forklarede Jytte Jensen, mens husbonden fik lov til at bære impulskøbet af læderpleje. Nu kommer sko og støvler til at skinne skønt de næste 1500 pudsninger - i hvert fald, hvis man skal tro den hurtigsnakkende sælger. Der blev naturligvis snakket godt for alle varer og servicer i de tre haller, standene traditionen tro strakte sig ud over. For nogle var det lidt lettere at overbevise end andre. Det var hos dem, hvor der fulgte smagsprøver med. Den lille sult kunne hurtigt stilles med sund slik, det mere usunde, brød, fiskehapser og pølse. Hos Kisbæk Pølser var der kø. Måske fordi den ene af slagterne stod og råbte: - Gå ik' forbi. Det kan pølserne ik' li'.