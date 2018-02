Bolig- og livsstilsmesse med langtidsvirkning

For 22. gang er der Bolig- og Livsstilsmessen i Grænsehallerne i den kommende weekend. Udstillerne får god kontakt til kunderne, der ofte vender tilbage længe efter at messen er slut. Dialogen med kunderne sår åbenbart nogle frø hos kunderne, mener salgs- og udstillingschef hos Compass Messer Martin Boilesen.

Det samme gør fokus, påpeger Martin Boilesen. Hvor der tidligere blev vist nye modeller inden for eksempelvis vinduer og døre, så er fokus flyttet over på miljø og grøn energi.

- Det er jo en messe, der henvender sig bredt - både til mænd og kvinder. Der er noget for hus- og have-ejere, men også hvis man blot vil se de nyeste trends eller søge lidt inspiration inden for livsstil og boligindretning. Vi ved, at udstillerne har de nyeste ting med på messen, fordi der udvikles nyt hele tiden.

Messen som oplevelse

En messe som den i Kruså må dog ikke blive en ren produkt-messe.

- Publikum kommer i høj grad også for at få en oplevelse. De vil både se, høre, røre og smage. Og udstillerne vil hellere end gerne tale med dem personligt - det giver en god dialog. Det er en god måde at komme i kontakt med potentielle kunder på. Det er face-to-face reklame. Der bliver ikke kun handlet på selve messen, men også lang tid efter. Så kontakten på messen sår åbenbart nogle frø hos folk - de skal lige have lov at tygge på det derhjemme, forklarer Martin Boilesen.

Med 124 udstillere er antallet stort set det samme som tidligere.

- Mange af dem er gengangere. Antallet kan variere lidt fra år til år afhængig af de kvadratmeter, man ønsker at gøre brug af. Men vi synes selv, at vi har en god variation af udstillere. Vi sammensætter en bred palette af firmaer og virksomheder, der passer til konceptet - nemlig bolig og livsstil i bred forstand - og aldrig mere end 2-3 fra samme branche. Det er altid en balancegang, for vi skal gøre det så interessant som muligt for gæsterne.