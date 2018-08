Bolig-ejere i Aabenraa får mere for deres kvadratmetre

Aabenraa er blandt de ti kommuner på landsplan, hvor kvadratmeter-prisen på boliger er steget mest det seneste år - hele 12,2 procent. Der er højkonjunktur i Danmark, beskæftigelsen er rekordhøj, og renten på boliglån er lav. Derfor er der stor efterspørgsel på huse.

Det er blevet dyrere at købe bolig i Aabenraa Kommune. Det viser en opgørelse, som Boligsiden.dk har lavet på baggrund af en markedsindeks for juli 2018 sammenlignet med samme måned sidste år. Aabenraa er således blandt de ti kommuner, der har oplevet størst prisstigning for en kvadratmeter bolig. Hvor prisen pr. kvadratmeter lå på 6.804 kroner i 2017 for villaer og rækkehuse, lå den i juli 2018 på 7.633 kroner - en stigning på tolv procent. Det ikke blot er priserne i de store byer, der trækker gennemsnittet op. For i juli kunne hussælgere i to ud af tre af landets kommuner få mere for deres huse, end de kunne i juli sidste år.

God udvikling - Det er markant, at priserne stiger i 65 kommuner. Men det er lige så vigtigt at bemærke, at priserne falder i blot 12 kommuner. Det er ekstraordinært få. Til sammenligning var der for fem år siden en negativ udvikling i 35 kommuner. Priserne stiger i alle dele af landet, og det er en udvikling, der er god for Danmark, siger Kasper Fredløv Sonberg, der er boligøkonom hos Boligsiden.dk. Det er især kommuner i yderområderne, der præger listen med de største prisstigninger. - Der er højkonjunktur i Danmark, beskæftigelsen er rekordhøj, og renten på boliglån er lav. Derfor er der stor efterspørgsel på huse. Det så vi først effekterne af i de store byer, og de effekter har spredt sig til flere kommuner. Nu er de så også kommet til de yderste områder af landet som for eksempel Vestjylland, Bornholm og Syddanmark. Den udvikling er positiv for de områder, der tidligere havde svært ved at tiltrække nye beboere til deres huse, siger Kasper Fredløv Sonberg.