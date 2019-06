Boksebrag bliver gratis for alle: Sydglas har købt alle billetter

Det store boksestævne i Arenateltet torsdag den 4. juli bliver gratis at deltage i. Sydglas Danmark har nemlig købt alle billetter for at støtte sporten.

Aabenraa: Det store nye boksestævne i Aabenraa Queastor Fight Night har solgt samtlige 2300 billetter til en lokal virksomhed.

Det er Sydglas Danmark, som har valgt at købe de mange billetter og dermed gøre boksebraget til en gratis fest for alle interesserede.

- Vi har valgt at købe billetterne for at støtte sporten og området. Vi synes, det er en win-win situation, da vi både støtter lokalsporten, bakker op om ringriderfesten og sætter Aabenraa på landkortet med et stort boksestævne. Jo flere ting, vi får til Aabenraa, jo bedre er det. Forventningen er, at der kommer gæster fra hele Danmark og Nordtyskland, fortæller daglige leder Per Hartung fra Sydglas Danmark.

Han vil ikke afsløre prisen for at gøre boksestævnet gratis for alle, men siger, at Sydglas Danmark har lavet en aftale som sponsor over de næste par år.

- Købet af billetterne er kun i år, da vi gerne vil være med til at sparke det i gang og give alle mulighed for at komme og se, hvad det er for noget. Der har ikke været sådan et stort stævne med to VM-titler i Sønderjylland, så længe jeg kan huske, så det er et godt initiativ, mener Per Hartung.