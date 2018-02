Bogudsalg i zentralbücherei

Aabenraa: Fredag den 2. marts og lørdag den 3. marts tilbyder Deutsche Zentralbücherei Apenrade muligheden for at gøre en god handel. Her er nemlig børnebøger, romaner, fagbøger, spil, tidsskrifter, CD og DVD'er til udsalgspriser. Således koster bøgerne 10 kr. pr. kg., spil, lydbøger og DVD 10 kr. pr. stk. og musik CD koster 10 kr. for fem stk.

Deutsche Zentralbücherei Apenrade sørger for både noget at spise og musikalsk underholdning i forbindelse med udsalget. Om fredagen er der "fingerfood", vin og kl. 18.30 er der livemusik. Lørdag står den på kaffe, kage og popcorn, og så kan børnene muntre sig med at blive sminket. Fredag er der åbent fra kl. 16-21 og lørdag fra kl. 9-13. /exp