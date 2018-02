Børnetallet stiger: Nu får Bov også et børnehus med fleksible åbningstider

Bov og Padborg er et vækstområde. Antallet af tilflyttere stiger, det samme gør børnetallet. En ny børneinstitution vil tilbyde alternative pasningsmuligheder, der tager højde for forældrenes skiftende arbejdstider.

Padborg: Selv om der er planer for en ny kommunal børneinstitution i Bov-Padborg området, så er der også behov for alternative muligheder. Det mener Anne Therkelsen Schultz og Camilla Otzen Therkelsen fra Børnehuset Evigglad i Aabenraa, som derfor åbner et nyt børnehus i Bov pr. 1. august efter samme koncept - denne gang så under navnet Børnehuset Evigglad Bov. - Det bliver et integreret børnehus for børn i alderen 0-6 år - altså vuggestue og børnehave, forklarer Anne Therkelsen Schultz, der får det administrative ansvar for den nye institution. - Det nye børnehus er normeret til 16 vuggestuebørn og 36 børnehavebørn - men eftersom vi er helt nye, ved vi endnu ikke, hvor mange børn vi kommer op på. Foreløbig har vi vore egne børn, Carl og Cille, skrevet på listen, fortæller Camilla Otzen Therkelsen.

Område i vækst Hun bliver daglig leder i Bov. Daginstitutionen tilbyder åbningstid fra kl. 06-18 med mulighed for tilkøb af endnu længere pasningstider, og det giver rigtig god mening for børnefamilier, der har brug for fleksibilitet på grund af skiftende arbejdstider. - Vi har mulighed for døgnåbent - ligsom vi har i Aabenraa, fortæller Camilla Otzen Therkelsen og fortsætter: - Padborg og Bov er et vækstområde. Vi har flere tilflyttere, og børnetallet stiger. De to er optimistiske med hensyn til at få fyldt op på de 750 kvadratmeter, som Børnehuset Evigglad Bov råder over: børnehaven på 1. sal og vuggestuen i stue-etagen. - Men der er stadig meget, der skal bygges om. Uden for skal der etableres en legeplads. Børnehuset lejer sig ind i bygningerne, der tidligere husede Hjemmesygeplejen Område Syd. Valget er ikke helt tilfældigt, erkender Anne Therkelsen Schultz. - Det minder meget om forholdene i Aabenraa. Det er ikke så institutionspræget - det virker meget hjemligt og hyggeligt. Og så ligger det ganske centralt i forhold til natur, skole samt til- og frakørsel til industriområdet og motorvej - og alligevel ganske aflukket fra trafikken. det er en skøn plet midt i Bov. Placeringen i Bov gør det især attraktivt for de tyske pendlere, der arbejder i industri- og erhvervsområdet, påpeger de to. - Arbejder man 39 timer om måneden i Danmark, har man krav på at få sit barn passet i Danmark. Så det er oplagt for pendlerne at bringe deres børn forbi hér, lyder det fra Anne Therkelsen Schultz.