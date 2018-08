Børnene får deres egen DHL-stafet i Aabenraa

Sport Event Syd arrangerer for første gang DHL-stafet for børn på samme dag som de voksne løber om aftenen. Selve udførelsen er lagt i hænderne på arrangørens to praktikanter, som har sørget for, at 250 elever fra Kongehøjskolen stiller til start.

Aabenraa: De kender det fra forældrene, som i de sidste fire år har været samlet for at løbe DHL-stafet i Aabenraa. Nu får børnene deres egen stafet, som for første gang bliver løbet onsdag den 22. august om formiddagen.

Det er Sport Event Syd, som også står bag løbet for de voksne om aftenen, som har valgt at udvide firmaløbet til også at omfatte børnene. Det er lagt i hænderne på Sport Events Syds to praktikanter, Stephanie Riding og Mie Christiansen, som er i gang med uddannelsen til serviceøkonom på Erhvervsakademiet i Sønderborg.

- Per (Hussmann fra Sport Event Syd) gav os muligheden, og vi synes, det kunne være sjovt at prøve at arrangere. Idéen kommer fra Aarhus, hvor der bliver arrangeret et DHL for skoler, som foregår over flere dage. Vi begynder med en skole og 250 elever, fortæller Stephanie Riding.

Det er eleverne i 4. til 6. klasse fra Kongehøjskolen, som får fornøjelsen af at være de første til at løbe det specielle DHL-løb for børn, men planen er at udvide det, hvis det første løb går godt.

- Nu skal vi lige starte op og se, om vi alle synes, det er sjovt. Hvis det går godt, så er det op til Per, om det skal fortsætte, siger Mie Christiansen, som sammen med Stephanie er færdige med deres 10 ugers praktik efter DHL-stafetten.