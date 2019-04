Børneminister åbnede nyt Familieretshus: Det er en historisk dag

Mandag trådte et nyt familieretligt system i kraft, som skal hjælpe familier i forbindelse med eksempelvis skilsmisser. Det betød samtidig åbningen af de såkaldte familieretshuse, der erstatter Statsforvaltningen. Hovedsædet bliver i Aabenraa, og her var børne- og socialminister Mai Mercado mandag på besøg for at indvie det.

Aabenraa: Det var tilsyneladende en stor dag for børne- og socialminister Mai Mercado (K). Mandag formiddag klippede hun den røde snor og markerede officielt, at Familieretshuset i Aabenraa er åbent. Det erstatter det nu tidligere Statsforvaltningen, og Aabenraa-afdelingen bliver hovedsæde for de ni familieretshuse i Danmark. Fremover består det familieretlige system således af en administrativ myndighed i familieretshusene, mens de mere komplekse sager skal håndteres i familieretten, som der bliver en afdeling af i hver af de 24 byretter. - Det er en historisk dag, og jeg har glædet mig som et lille barn. Det her kommer til at få stor betydning for familier, hvor forældrene går fra hinanden, sagde ministeren, da hun holdt en lille tale foran medarbejderne og samarbejdspartnere.

Reformen Reformen af det familieretlige system bygger på en aftale mellem alle Folketingets partier.

Familieretshuset har afdelinger i ni forskellige byer: Aabenraa, Aalborg, Aarhus, København, Nykøbing F, Odense, Ringkøbing, Ringsted og Rønne.

Familieretterne er enheder placeret i de 24 byretter i Danmark

I alt håndterede Statsforvaltningen 16.017 skilsmisser og separationer i 2018.

Kilde: Børne- og Socialministeriet

Tager børn i hånden Særlig stolt er hun over de nyoprettede børneenheder, som har til opgave af tage hånd om barnet gennem hele processen. - Det har vi måske ikke været gode nok til tidligere, men nu sætter vi fokus på børnenes trivsel og giver dem nye kort på hånden. For vi ved, at børn, der oplever en skilsmisse, risikerer at klare sig dårligere end deres jævnaldrende, sagde Mai Mercado, som også glædede sig ved, at der nu sættes tidligere ind med konflikthåndtering og mægling. Navnet - Familieretshuset - skal symbolisere dette skift i retning. - Vi går fra et systemisk fokus - som der ligger i navnet Statsforvaltningen - til at have fuldt fokus på de borgere, der kommer herind, sagde Mai Mercado.

Reform rammer rigtigt Også hos Anette Hummelshøj, som er direktør for familieretshusene, var der stor glæde at spore. - Vi embedsmænd er ikke altid glad for reformer, men den her rammer helt rigtigt og er så meningsfuld. I det her tilfælde må jeg bare sige, at politik og faglighed går hånd i hånd, sagde hun foran en mindre delegation i Familieretshusets kantine. Den nye børneenhed bliver stedets krumtap, som hun sagde. - Vi tager børnene i hånden, leder dem igennem systemet og formidler de ting, der kan være svære at forstå. Kontaktpersonen bliver en slags professionel ven for dem, sagde Anette Hummelshøj.

Vi skal også flytte os Dermed kommer medarbejderne til at skulle bruge deres faglighed på en ny måde. - Som børnesagkyndige og jurister skal vi også flytte os, og det vil vi også gerne. Vi gør det med stor faglig glæde og stolthed, sagde Anette Hummelshøj og fremhævede så i øvrigt en lille detalje, som understreger husets fornyede fokus på barnet i centrum. - Alle dørhåndtagene i børneenheden sidder i børnehøjde, sagde hun. Alle Folketingets partier står bag det nye system, som blev vedtaget i december 2018.