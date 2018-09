Aabenraa: Jeg er 15 år gammel, har i uge 38 været i erhvervspraktik på JydskeVestkysten og har i den forbindelse fået muligheden for at skrive et par artikler om det at være efternøler.

Med en søster på 23 og en bror på 25 hører jeg nemlig til i den kategori. I forbindelse med min research har jeg talt med lederen af Stubbæk og Bolderslev Børnehus og stillet hende nogle spørgsmål.

Her er, hvad hun pr. mail har svaret på mine spørgsmål:

Kan du mærke forskel på efternølere og børn, som er født tæt på deres søskende?

- Efternølerne er ofte længere om at blive selvhjulpne og selvstændige, fordi de har flere "voksne" til at gøre tingene for sig. De er også ofte meget voksensøgende, fordi de er vant til, at der er mange voksne i hjemmet.

Hvordan er deres trivsel?

- Generelt set er den o.k.

Hvordan er deres opførsel over for andre børn og pædagoger sammenlignet med andre?

- De forventer, at pædagogen er klar til dem altid, lidt egocentreret. Nogle har svært ved at være i det sociale fællesskab, fordi de hellere vil være sammen med de voksne.

Har de særlige kompetencer og hvilke i givet fald?

- De har et godt sprog, fordi de er blevet talt meget til.

Er det en gruppe, I taler særligt meget om på jeres møder? Og givet fald oftest om hvad?

- Nej, de fylder ikke hos os.

Hvordan er kontakten til forældrene?

- Kontakten til forældrene er fin.

Kan I mærke forskel på den gruppe børn i dag og så måske for ti år siden? Og hvilke forskelle i givet fald?

- Nej, de følger samfundsudviklingen generelt. Det er svært at generalisere, da der selvfølgelig er forskel på efternølere. Og så mange har jeg heller ikke af disse børn.