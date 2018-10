Børnehus i fare for lukning

Et faldende børnetal i Hjordkær-området er en af årsagerne til, at der mangler børn i børnehuset. Men den væsentligste grund er, at den kommunale institution har svært ved at konkurrere med Smilehullet, der er en privat institution lidt længere henne ad Kirkegade, hvor der både er vuggestue, børnehave og SFO 2.

Det lave børnetal har betydet, at økonomien i Hjordkær Børnehus ikke ser for god ud. I år forventes det, at børnehuset får et underskud på omkring en halv million kroner.

Hjordkær: Den kommunale institution, Hjordkær Børnehus, mangler børn, og derfor skal politikerne i børne- og uddannelsesudvalget i næste uge tage stilling til et forslag om at lukke børnehuset.

Bestyrelsen kæmper

Lena Møller, der er formand for bestyrelsen i Hjordkær Børnehus, mener, at der også fortsat er brug for en lille institution i Hjordkær.

- Jeg ved ikke, hvorfor folk melder deres børn i Smilehullet i stedet. Vi er godt tilfredse med børnehuset, fastslår hun.

- Der er jo mange, der flytter til småbyerne, fordi de netop gerne vil have en lille overskuelig institution til deres børn. Hvis der så kun er en stor børnehave, så er det jo det samme som inde i Aabenraa, mener Lena Møller.

Bestyrelsen for børnehaven har sendt en række forslag til børne- og uddannelsesudvalget, og de skal indgå i drøftelserne, når udvalget skal træffe en beslutning om børnehusets fremtid.

Bestyrelsen foreslår for eksempel, at børnehaven kommer til at dele leder med skolens SFO, da begge institutioner står overfor at skulle have ny leder. Dermed vil begge institutioner kunne spare penge.

En anden mulighed, som bestyrelsen foreslår, er, at børnehuset kan dele leder med en anden børnehave, indtil børnetallet i Hjordkær er vokset igen. Endelig forslås det, at børnehaven kan blive en del af et nyt børneunivers i Hjordkær, som det for eksempel kendes fra Hellevad og Hovslund.