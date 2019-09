Børnehavebørn rykker en klasse op hvert år i august

Ud over de fire stuer, hvor børnene er delt efter alder, har Børnehuset Fladhøj en ekstra afdeling, der har fået navnet Spiren, og som blot har ti pladser.Den er for børn, der har nogle særlige udfordringer af den ene eller den anden art.

Hver afdeling i Børnehuset Fladhøj har egen indgang og egen garderobe. Her er det grøn afdeling, som er for de store børn på 5-6 år. Foto: Claus Thorsted

Børnene er delt efter alderstrin, og hvert år i august rykket de så et trin op. Det betyder, at de rent fysisk skifter stue, men de får deres pædagoger med, så det er de samme pædagoger, der følger det enkelte barn gennem alle årene i børnehaven.

Fællesskab

Pædagogerne er blandt andet bevidste om, at børn godt kan have brug for at være sammen med nogen, der er ældre end dem selv - eller yngre for den sags skyld, og det skal kunne lade sig gøre, selv om opdelingen i fire aldersgrupper ikke umiddelbart lægger op til leg på tværs.

- De yngre må gerne komme og besøge en god ven hos de fem-årige, hvis de vil, og børnene er også sammen på tværs i de tidlige morgentimer. Desuden er der jo ferieperioderne, hvor stuerne lægges sammen, forklarer Bodil Thye.

I den nye institution skal forældrene ikke længere bøvle med madpakker. Der er indrettet et storkøkken, der producerer frokost og mellemmåltider til hele institutionen. Forældrene betaler ekstra for denne service, men der er mulighed for søskenderabat og for at få støtte fra kommunen, hvis man ikke har ret mange penge.