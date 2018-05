Børnehave certificeres som sangglad

Felsted: Børnehaven Bakkehuset i Felsted bliver 25. maj kl. 10 certificeret som en Sangglad Børnehave.

Baggrunden er, at Bakkehuset vil give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag. Derfor bød Bakkehuset sig sidste sommer til at deltage i projektet Sangglad. Bakkehuset er én af to børnehaver i Aabenraa Kommune, som er en Sangglad Børnehave - de eneste andre i Sønderjylland er to i Sønderborg Kommune og to i Esbjerg.

Siden efteråret 2017 har Bakkehuset haft et tæt samarbejde med sangkonsulent Merete Abrahamsen. Hun har lært børn og pædagoger masser af nye sange og sangaktiviteter.

Projektet Sangglad etablerer frem til 2020 med støtte fra Nordea-fonden 100 certificerede Sangglad-daginstitutioner over hele landet. En Sangglad daginstitution er en institution, hvor personalet kan noget helt særligt med sang, og hvor sang er en integreret del af hverdagen. Sangglad er udviklet af Sangens Hus i samarbejde med konservatorieuddannede musikpædagoger og pædagoger med mange års erfaring fra arbejde med børn og sang.