BørnefestiBal vender begejstret tilbage til Aabenraa

Arrangøreren af sidste års BørnefestiBal, Kalle Bremer, var så begejstret for opbakningen i Aabenraa, at han gerne ville tilbage. Pengene til en gentagelse er nu fundet, og den 2. juni er der igen sjov for børnefamilier på Brundlund Slot.

- Der kan godt være 2000 derinde, og jeg håber, at der kommer flere gæster i år, når rygtet har spredt sig. Vejret er selvfølgelig altafgørende, men sidste år blev der solgt rigtig mange af billetterne i forsalg, så hvis vi nærmer os 2000, må vi finde et andet sted at være, siger han.

Det bliver igen i slotsparken ved Brundlund Slot, at børnefamilier kan tilbringe en dag med hygge, aktiviteter og en masse musik. Medmindre, at billetsalget stikker helt af, og der bliver udfordringer med pladsen.

- Det var så fedt sidste år og en kæmpe stor oplevelse - specielt for os, som har lavet sådan nogle arrangementer her i mange år. Det hele gik op i højere enhed, og det var næsten magisk med det perfekte vejr, de smukke omgivelser i slotsparken og de 1400 gæster. Derfor ville vi gerne tilbage i år, fortæller Kalle Bremer.

BørnefestiBal er musik, motion og leg. Ambitionen er at give børn en dag i musikkens tegn i øjenhøjde og på deres niveau.Udover musik vil der dagen igennem være alt mulig underholdning, og der vil være konkurrencer og udfordringer på pladsen. På scenen vil man kunne opleve både nye og etablerede navne. I 2019 er det blandt andre HipSomHap, Mek Pek og Gurli Gris. BørnefestiBal finder sted i slotsparken ved Brundlund Slot søndag den 2. juni. Gæsterne må selv tage mad og vand med, men der er en nul-alkohol politik, da det er et arrangement på børnenes præmisser.

Forældre kan pleje deres tømmermænd

Kalle Bremer tror selv, at sidste års succes i Aabenraa skyldes en stor efterspørgsel på et arrangement møntet på børn.

- Der sker jo ikke noget hele tiden i Aabenraa, som der gør i storbyerne, og der er heller ikke så mange, som bruger så meget energi og så mange kræfter på at skabe et stort arrangement møntet på børn, som vi gør, er hans forklaring.

I år finder BørnefestiBalen sted i samme weekend som en anden stor event. Nemlig den nye 90'er festival "Vi elsker 90'erne", som lørdag den 1. juni vil fylde Ringriderpladsen med musik og gæster.

- Det ser jeg ikke som noget problem. Enten kan begge forældre pleje deres tømmermænd på BørnefestiBal, hvor ungerne bliver underholdt, og ellers kan den ene nøjes med at tage afsted med børnene. Jeg tror ikke, at 90'er festivalen kommer til at betyde så meget for os, siger han.

Kalle Bremer har allerede nu løfte lidt af sløret for årets program. HipSomHap er med igen, mens Mek Pek og Gurli Gris er debutanter i Aabenraa.

- Derudover får vi også deltagere med fra børne MGP, for det er noget, som børn elsker. Derudover er der alle aktiviteterne, og selvom jeg siger, at festivalen er for børn op til 10 år, så vil en børnefamilie med børn på 7 og 12 år også alle har det sjovt og hyggeligt denne dag, da der er musik, popcorn og aktiviteter, som alle kan lide, fortæller Kalle Bremer.