Børnechef: - Vi har kun få tvangsmuligheder

Moren til en 13-årig dreng, som er med i én af berygtede drengegrupper i Aabenraa, efterlyser håndfast kommunal indgriben, men mulighederne for tvang er meget få og sjældent langsigtede, svarer børne- og familiechef Mette Christine Høck Bostrup.

- Vi er meget optaget af at arbejde med familien samtidig, så forældresamarbejdet kommer til at virke.

- Vi tror i Børn og Familie ikke på, at vi kan tvinge et ungt menneske væk i en periode, og så vender han eller hun tilbage som et nyt og bedre menneske. Vedkommende skal kunne agere med sine forældre, siger Mette Christine Høck Bostrup.

Aabenraa: JydskeVestkysten skrev søndag om en frustreret mor til et 13-årigt medlem af én af Aabenraas drengegrupper. Hun mener, hun har gjort alt for at få sin dreng på ret kurs, og at den eneste vej ud er, at han tvinges væk fra sine vante omgivelser.

To muligheder

Kan man ikke som forælder nå et punkt, hvor man synes, man har været hele værktøjskassen igennem og har brug for at barnet tvinges i nye rammer?

- De tvangsforanstaltninger, der findes, er i psykiatrisk regi, hvis der er en psykisk lidelse, og det er meget kortvarigt, og så er det, hvis der er megen kriminalitet, sikrede institutioner, som man har set det med den terrorsikrede pige på Fyn, forklarer Mette Christine Høck Bostrup.

- Den slags tvangsforanstaltninger er der, hvis man er virkelig bekymret for omgivelserne, eller for at de gør skade på sig selv.

Mulighederne er altså få for at fjerne børn eller unge hjemmefra med tvang. Uanset, om forældre er indforståede eller ej.

- Min faglige holdning er, at børn ikke udvikler sig særlig godt i sådan nogle rammer. De får ikke mere lyst til et liv med uddannelse og fritidsjob af at være lukket inde sammen med andre med samme udfordringer, siger Mette Christine Høck Bostrup.

- Politiet skal selvfølgelig stille de unge til regnskab, hvis de foretager sig noget kriminelt. Børn og Familie arbejder tæt sammen med politiet, og vi har hver vores opgaver, men lykkes ofte i samarbejde.