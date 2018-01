Børnechef: Vi er meget optaget af drengegrupperne

Børne- og familiechefen i Aabenraa Kommune er fortrøstningsfuld med, at det nok skal lykkes at få de to drengegrupper, der for tiden er store problemer med i Aabenraa, på rette spor.

- De forstår ikke, at det er forkert, hvad de gør. Det giver dem et kick at lave nogle risikobetonede ting, og nogle gange skal de også overgå hinanden. Unges hjerner er ikke fuldt udviklede, og de er i denne periode mere disponerede for at udvise risikoadfærd. Vi er opmærksomme på, at der er en gruppedynamik. Udfordringen er, at de lytter mere til hinanden end til voksne, fortsætter hun.

- Vi bestræber os på at få de unge over i andre aktiviteter, som giver mening for dem, men det er noget, der tager tid. Generelt ser vi i sager om ungegrupper, at alkohol og stoffer kan spille ind, siger Mette Høck Bostrup.

Aabenraa: Igennem en længere periode har to drengegrupper i Aabenraa gjort byen usikker i form af hærværk, chikane, spytteri mod kunder ved Løvbjerg og vold mod en buschauffør. Det er en situation, som chefen for Børn og Familie i Aabenraa Kommune, Mette Høck Bostrup, er meget opmærksom på.

Samarbejde med forældre

Trods de store udfordringer er Mette Høck Bostrup fortrøstningsfuld med at få de unge, som er mellem 13 og 18 år gamle, på ret kurs igen.

- Det er vi tidligere lykkedes med, og vi arbejder meget målrettet med sagen. Vi er dog også klar over, at de unge skal have et stærkt alternativ for at komme ud af det, siger hun.

I bestræbelserne på at få de unge mennesker til at koncentrere sig om nogle mere fornuftige ting end at skabe utryghed i centrum af Aabenraa spiller forældrene også en væsentlig rolle.

- Vi forsøger at skabe et netværk for forældrene, og det er vigtigt, at forældrene tager deres forældreopgave alvorligt. Det vil vi gerne samarbejde med dem om, og der er ingen forældre, der har bedt om hjælp, der er blevet afvist, siger Mette Høck Bostrup.

Ifølge politiet kommer drengene fra de to grupperinger hovedsageligt fra Aabenraa- og Rødekro-området.