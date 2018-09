Aabenraa: Det var en festdag på Sygehus Sønderjyllands børneafdeling i Aabenraa onsdag. Her indviede afdelingen sin nye legeplads, som personale, forældre og børn har ventet længe på, og mens børnene sammen med hospitalsklovnen Todaysi hurtigt tog de nye legeredskaber i brug, fejrede de voksne det med taler, kaffe og buffet.

- Den her nye legeplads er guld værd for os. Der er ingen, som behøver at være lukket inde mere. Her kan børnene gå ud, selvom de har et dropstativ med, og de kan også ligge i deres seng og lege med den interaktive edderkop via en app, hvis de ikke er stand til at komme ud. Den her legeplads udelukker ikke nogen, sagde afdelingssygeplejerske på børneafdelingen, Merete Højfeldt i sin tale.

Legepladsen ligger i den lysning, som er skabt i en firkant mellem bygningerne, hvor børneafdelingen, børne- og ungepsykiatrien og voksenafsnittet holder til. Det betyder, at en masse børn, unge og voksne bruger lysningen, hvor det er meningen, at der skal være 15 delrum, hvor de kan være fysisk aktive, lege, fordybe sig og få den adspredelse fra deres sygdom, som de har brug for.