Børn spørger verdensmestrene: Hvordan tisser I med harpiks på fingrene?

Kollund: - Hvordan tisser I med harpiks på fingrene?

Når man nu har fire danske verdensmestre i håndbold lige inden for rækkevidde, så gælder det om at få svar på de spørgsmål, der trænger sig på. Det gjorde det i den grad tirsdag på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund, hvor Anders Zachariassen, Rasmus Lauge, Lasse Svan og Simon Hald besøgte børnene på Julemærkehjemmet.

Til daglig spiller de sammen i Bundesliga-klubben SG Flensburg-Handewitt, lige på den anden side af grænsen.

De var kommet til Kollund dels for at aflevere en check på 20.000 kroner fra fra byggematerialekæden Bygma, som er sponsor for det danske herrelandshold i håndbold. Dels for at hygge sammen med børnene.

Det var ved spørgerunden, at ét af børnene gerne ville have opklaret mysteriet om tisseriet og harpiksen.

- Jeg sørger for ikke at røre, lød det fra Lasse Svan til stor morskab for børnene, mens de andre tre forsøgte at holde masken.

Simon Hald havde en bedre løsning:

- Man tisser af, inden man går på banen. Altså inden man bruger harpiks, forklarede han.

Om spillerne var blevet mobbet som børn, ville en anden vide.

Det kunne Lasse Svan svare på. For han var blevet mobbet som lille i skolen.

- Det var ikke et sjovt forløb. Det var så slemt på et tidspunkt, at jeg havde ondt i maven. Heldigvis havde jeg en lærer, der forstod at løse problemet til sidst.

Nervøsitet før en kamp var også et emne, som børnene gerne ville vide lidt mere om. Og hvordan man tackler den.