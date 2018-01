Børn slap heldigt, da raket ramte dem

Nytårsnat bød også par et par slåskampe, der endte med et besøg på skadestuen. To kom ind med flækkede læber efter at være blevet slået ned, mens et par, der havde været oppe at slås, kom ind sammen og blev behandlet for mindre skader.

- Så havde vi en mand, der havde fået skåret nogle sener over i en hånd, fordi han havde lænet sig op ad en rude, der gik i stykker, mens en anden var faldet ned af en trappe og havde brækket hånden, nævner Victoria Schmiegelow som eksempler på andre skader.

Men som hun tilføjer, så var det ikke så meget anderledes end en almindelig nat på akutmodtagelsen:

- Den eneste forskel har været, at folk er kommet ind lidt senere på natten end normalt, forklarer afdelingslægen.