Børn hjælper børn med et løb ind i påskeferien

7.875 elever fra 34 sønderjyske skoler deltog i Team Rynkeby Skoleløbet den sidste fredag før påskeferien. Det er 25 procent flere end året før. For første gang deltog mindretallets skoler - 14 skoler i alt. De var med til at hæve antallet af deltagere væsentligt - blandt andet fik 74 børn fra Deutsche Schule Pattburg pulsen op.

Padborg: Det var ellers lidt af et program for børnene i Deutsche Schule Pattburg sådan en fredag lige inden påskeferien: motionsløb fra morgenstunden i anledning af Team Rynkeby Skoleløbet, fællessang på skolen i anledning af Sangens dag og så lige en afsluttende tur i skoven for at lede efter påske-æg.

Eleverne er vant til mange aktiviteter. De er såmænd også vant til at gøre en god gerning.

- Vi har tidligere støttet Hjerteforeningen og Julemærkehjemmet. At vi deltager i Team Rynkeby Skoleløbet er dog nyt for skolen. Det er første gang, vi er med. Og da vi alligevel har mange forskellige aktiviteter sidste fredag før påskeferien, var eleverne helt med på at løbe for den gode sag - og netop ved fælles indsats at være med til at hjælpe andre børn, lyder det fra skoleleder Susanne Haupt, Deutsche Schule Pattburg, som havde sendt samtlige 74 elever ud på en lille rundstrækning, der startede og sluttede ved skolen.

I løbet af en lille time skulle de løbe - eller gå - så mange runder som muligt. For hver runde kunne familie og venner lægge et sponsorbeløb i kassen, som så går ubeskåret til Børnelungefonden.

- Tanken er, at det er børn, der hjælper børn. Det er egentlig ikke så vigtigt, hvordan børnene er aktive - de kan løbe, cykle eller svømme - og så søger eleverne selv én eller flere sponsorer - bedsteforældre eller forældrene, fortæller Käthe Nissen, pædagogisk-administrativ konsulent ved mindretallets skole-organisation Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig.

Tre af rytterne på årets Team Rynkeby's sønderjyllands-hold har selv rødder i mindretallet - Uwe Jessen, Haderslev, Mette Olesen, Padborg og Lasse Tästensen, Aabenraa - og deres engagement havde fået skolelederne på de tyske skoler til at bakke op om løbet.