Børn fik deres juleønsker opfyldt i Julehjertebyen

Hun glæder sig over, at de frivillige bag projektet ikke skulle ud og opfylde nogen ønsker i år. Alle 66 gaver er kommet fra glade givere, og der var både genbrug og nye ting blandt gaverne.

- Der er nogen, som har været forbi med lidt ekstra gaver, og dem har vi så matchet med den rigtige alder. Derfor er der nogen, som har været heldige at få flere gaver, fortæller tovholder for Hjertegaver, Helle Munk-Hansen.

Projektet Hjertegaver har igen i år været med til at give børn, som måske ellers ikke får julegaver, en god juleoplevelse. Lørdag kunne de 66 børn komme forbi kirken i Julehjertebyen og hente en julegave, og der var både smil, spontane krammere og benovelse over, at der ikke kun var én gave, men måske to.

66 børn har i løbet af december været forbi Julehjertebyen for at ønske sig en julegave, og lige så mange glade givere har været forbi for at opfylde ønskerne.

Aabenraa: Et juleønske skrevet på et hjerte og hængt på et juletræ i Julehjertebyen kan føre til, at man rent faktisk får sit ønske opfyldt.

Hjertegaver er tænkt som et genbrugsgaveprojekt, hvor børn, som af forskellige årsager ikke får julegaver, kan få et juleønske opfyldt.Men der er mange, som vælger at købe nye ting til børnene. Blandt andet en mor med ét barn, som gerne vil lære sit barn at give til andre. De er kommet trofast hvert år og har købt en gave til et andet barn. Den historie er der mange, som er blevet inspireret af, og derfor var der i år også mange nye ting blandt gaverne.

Otteårige Olivia Petersen havde ønsket sig en fodbold med snor, så hun kan øve driblinger i haven. Det ønske var Helle Munk-Hansen glad for at kunne opfylde. Foto: Ludvig Dittmann

Overrasket over gaver

- Folk vil rigtig gerne give, og vi måtte ud og efterlyse flere ønsker, fordi der stod folk og gerne ville give en gave. Jeg er meget overrasket over, at så mange vil være med til at gøre andre glade. I den verden, vi lever i i dag, er der megen mistillid, men det her er et vigtigt minde om, at vi egentlig er gode mennesker, som bare vil hinanden det godt, siger Helle Munk-Hansen.

Blandt de glade modtagere var toårige Karla Møgelvang Olesen fra Aabenraa, som blandt andet havde ønsket sig Gurli Gris. Hun gik glad ud af kirken med sin pakke, og ti minutter senere vendte moren endnu mere glad tilbage, da datteren havde pakket sin gave op.

- Jeg er meget overrasket over den gave. Det er jo en mega flot gave, for hun har fået Gurli Gris lige som, hun ønskede sig, sagde moren, som blev ekstra glad, da hun hørte, at det var andre folk, der havde været ude og opfylde hendes datters ønske.

Det er sjette år i træk, at Hjertegaver opfylder børns juleønsker i Julehjertebyen.