Børn får alt for lidt natur: - Det er her, de lærer naturkærligheden

Mange af os kan nok huske fra barndommen, at naturen var verdens bedste legeplads. Samtidig har børn også rigtig godt af at være i naturen, da det træner deres kognition, dvs. indlæringsevne, opmærksomhed og intellektuelle færdigheder.

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kommer her med sine gode råd til, hvordan forældre får deres børn mere ud i naturen:

Forældre er bekymrede

- Undersøgelsen overrasker mig ikke, men den bekræfter den frygt, jeg havde. Vi kan se, at børn er længere tid i skole, og forældrene har travlt, så det er svært at få presse naturtid ind i hverdagen. Det er nemmere, at børnene sidder med deres iPads, mens de voksne laver mad, end at de bliver sendt ud i naturen. Det er den tendens, vi skal have vendt, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Én ting er letheden ved at lade børnene sidde med en iPad i stedet for at komme ud i naturen. Én anden ting er forældrenes bekymring ved at slippe børnene alene løs i naturen.

- Mange forældre er bekymrede over at sende børn ud i naturen uden opsyn, men det handler om, at børn skal have en fortrolighed med naturen. De kan jo ikke vide hvor tyk, en gren skal være for at man kan klatre ud på den. Det ved de jo ikke, medmindre de har prøvet det. Vi skal turde sende vores børn ud i en skov og lege som man gjorde det før i tiden, mens aftensmaden skulle tilberedes. Man skal tro på sine børn, for børn er fornuftige, og de ved udmærket hvor højt, de kan klatre op. De er intuitivt ekstremt naturbegavede, og vi skal understøtte den naturintelligens, pointerer Maria Reumert Gjerding.