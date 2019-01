Bøger og boksning: Boksere viser sig frem på biblioteket

Aabenraa: Den bedste måde at blive klogere på en forenings aktiviteter er at opleve den. Det mener man på Aabenraa Bibliotekerne, som derfor hver tirsdag eftermiddag inviterer en forening til at præsentere sine aktiviteter. På Foreningstorvet kan alle prøve kræfter med en øvelse eller aktivitet og få svar på sine spørgsmål til foreningen.

Felsted bokseklub besøger Foreningstorvet den 22. januar og er klar til en udfordring i planke, til at vise boksehandskerne frem og til en snak om klubben. Bokseklubben mener selv, at den er for alle, uanset om man er barn eller pensionist. Der er både et kamphold for dem, som gerne vil bokse rigtigt, og et motionshold for dem, som bare vil have sved på panden uden at risikere blå mærker og en brækket tud.

Er man selv med i en forening, der gerne vil vise, hvad den kan, kan man på biblioteket få nærmere information om mulighederne for at være med på Foreningstorvet.