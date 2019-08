Bøde til økologisk mejeri: Der var ikke gjort ordentligt rent

Nu er det så endt med en bøde på 20.000 kroner. Hvor Naturmælk havde fået fulgt op på de øvrige ting, fødevarekontrollanterne havde peget på, var det fortsat tommelfingeren nedad for rengøringen i skummesalen på et opfølgende kontrolbesøg tirsdag i sidste uge.

Da Fødevarekontrollen i juni var på ordinært kontrolbesøg på det økologiske mejeri i Gerrebæk ved Tinglev, blev det indskærpet, at der i skummesalen var synligt snavs på kabelbakker over tanke, enkelte rør og låget på en tank.

To mand med lommelygter

- Det er da godt træls, er Leif Friis Jørgensens umiddelbare kommentar til bøden, og han garanterer, at der vil blive rettet op på miseren inden næste besøg.

- Vi erkender blankt, at der var et par ting, der absolut kunne være gjort bedre, og det skulle de også have været gjort, siger mejeridirektøren, der dog ikke undlader at kalde kontrollanternes næsten fem timer lange gennemgang for "meget, meget grundig":

- De var to mand høj inde med lommelygter, og så tror jeg, man kunne finde noget på de fleste virksomheder, siger han.

Men uanset hvad skal tingene være i orden, og uden at ville gå i detaljer oplyser Leif Friis Jørgensen, at indskærpelserne i de seneste to kontrolrapporter har fået personalemæssige konsekvenser.

- Vi har taget de fornødne beslutninger med hensyn til at ændre lidt på bemandingen i ledelsen dertil, at de mennesker, der har ansvaret for det, har den ansvarlighed, der skal til. Det er nødvendigt for at drive en virksomhed som vores, siger direktøren.