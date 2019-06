Blomstrende rododendron: Tre søskende døde som spædbørn

Thomas Kryhlmands forældre er begravet i det familiegravsted, der også rummer tre barnegrave. - Det var min mors yngre søskende, bekræfter Thomas Kryhlmand. De tre rododendroner på barnegraven er derfor "utvivlsomt" blevet plantet for mere end hundrede år siden, mener han.

Hjordkær: Det var Eskild, Thomine og Peter - tre søskende, der med nogle års mellemrum blev begravet under den store rododendron på Hjordkær Kirkegård.

Det fortæller Thomas Kryhlmand i Esbjerg. Han er efterkommer af Jens og Pauline Kryhlmand, som sammen med børnenes forældre, Thomas Peter og Mathilde Jespersen, blev stedt til hvile i familiegravstedet, som barnegravene er en del af.

I lørdags blev den store rododendron omtalt i avisen på grund af sin overdådige blomsterpragt. Artiklen nåede helt til Esbjerg, hvor Thomas Kryhlmand kunne runde historien af med lidt flere detaljer.

- Rododendronen er placeret i et hjørne af et familiegravsted, der netop er forlænget til udgangen af år 2027. Barnegravene har altså ikke været selvstændige gravsteder, hvilket forklarer, at de først er sløjfet langt senere end normalt.

Der er ganske rigtigt tale om tre børn, fortæller Thomas Kryhlmand. Børnene var hans mor, Pauline Kryhlmands, mindre søskende:

En dreng, Eskild, død 2. juni 1902, 0 år, en pige, Thomine, død 1906, seks måneder og en dreng, Peter, død 1908, 15 måneder.