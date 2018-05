Bliv førstehjælper og red liv

Aabenraa: Lørdag den 9. juni kl. 8.30 til 16 kan man tage et gratis kursus i førstehjælp og brugen af en hjertestarter i NygadeHuset på Nygade 23. Der er tilmeldingsfrist den 3. juni.

Tilbuddet er en udløber af Dansk Folkehjælps samarbejde med den tyske søsterorganisation ASB Schleswig-Holstein, hvor de er gået sammen om at motivere så mange borgere som muligt til at lære livreddende førstehjælp med kurset "Saving Life".

Især i tyndt befolkede områder i både Tyskland og Danmark er problemet, at der ofte går for lang tid, før ambulance er på stedet - især når det gælder hjertestop, hvor det typisk handler om sekunder og minutter. Med det tysk-danske samarbejde om Interreg-projektet "Saving Life" ønsker Dansk Folkehjælp at gøre sit for, at flere overlever et hjertestop ved gennem tilbud om gratis førstehjælpskurser at øge førstehjælpernes handlingsparathed

Gennem gratis tilbud om førstehjælpsuddannelse ønsker Dansk Folkehjælp, at antallet af overlevende efter hjertestop i Region Syddanmark og Sjælland samt det nordlige Schleswig-Holstein i Tyskland øges markant. Projektet finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.