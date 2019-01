Blæsten har holdt Storetorv hen i mørke

AABENRAA: Siden Julehjertebyen blev fjernet før nytår, har Storetorv i Aabenraa været temmelig mørklagt efter solnedgang. De store parasoller med deres tilhørende belysning er nemlig ikke blevet hejst endnu, og der mangler også nogle planlagte lamper på husmurene på den sydlige side af torvet.

- Det er galt helt fra Redergården og hen til et stykke forbi Statsforvaltningen i Vestergade. Det er et skummelt sted at færdes, siger Jørgen Wehner Alsig, som er en af de Aabenraa-borgere, der har undret sig over, at det nyrenoverede torv er så mørkt.

Han skrev faktisk til kommunen om sagen allerede først i november - inden Julehjertebyen blev placeret på torvet, men har ikke fået svar.

Det lader dog til, at der er håb for de borgere, der har savnet lys på torvet:

- Når vi ikke har hejst parasollerne endnu, så er det fordi, der har været meget blæsevejr her i januar. Men det er meningen, at de skal op i løbet af denne uge, fortæller Flemming Moldt, der er elektriker i kommunens afdeling fra drift og vedligehold.