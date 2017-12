Blå brugere mærkede det sociale samvær

Julen er ikke altid let for flere af brugerne hos Den Blå Oase i Aabenraa. Derfor er julemiddagen 2. juledag en kærkommen lejlighed til at mærke socialt samvær igen.

- Flere af vores brugere tilbringer juleaften alene, og mange lider af ensomhed og har ikke samme netværk som os andre. Derfor er det dejligt for dem igen at føle socialt samvær, uddyber Elin Sørensen.

- Vores julemiddag er for alle. Men det er mest vores brugere, som deltager i dag, og baggrunden for julemiddagen er også at skabe et socialt arrangement ovenpå juleaftenen, fortæller Elin Sørensen, der har været med til julemiddagen otte år i træk.

Over 50 personer deltog i løjerne, som fire frivillige tilknyttet værehuset sørgede for.

Jeg har let ved triste tanker og angst op til jul. Derfor har jeg også brug for at overvinde mig selv for at komme med her i dag.

Kæmper med angst

Blandt tirsdagens deltagere var 47-årige Elena Nielsen fra Aabenraa. Hun skal altid overskride egne grænse for at være en del af julemiddagen.

- Jeg har let ved triste tanker og angst op til jul. Derfor har jeg også brug for at overvinde mig selv for at komme med her i dag og træder ind ad døren til spisesalen. Men når jeg først har siddet ned i 5-10 minutter og faldet til ro, så er jeg ikke nervøs længere. Så handler det om hyggen og fællesskabet, fortæller hun.

Beboeren Erik, der sidder ved siden af Elena, forstår hendes situation.

- Og der er ingen, der ønsker at sidde derhjemme selv, når der er sådan en middag, siger han.

Også den 55-årige Pia Rasmussen fra Aabenraa er glad for at kunne deltage.

- Hvis ikke der var julemiddagen i dag (tirsdag, red.), ville jeg sidde derhjemme lige nu og spise lidt rugbrød, for jeg laver ikke mad selv. Men det handler heller ikke kun om maden, det handler om det sociale, påpeger hun.

Menuen stod i dagens anledning på almindelig julefrokost indeholdende fiskeretter, lune retter såsom leverpostej og endeligt lidt snolder til kaffen.

- I år var det min tur for at stå for maden, så det har jeg og min mand sørget for, fortæller Elin Sørensen.