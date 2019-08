Blå Kors opgiver nødherberg for hjemløse til vinter: Det gør ondt

Værestedet Den Blå Oase i Aabenraa har ikke længere penge til at drive nødherberg for de hjemløse til vinter. - Det gør ondt, men vi er nødt til at være realistiske, fortæller værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard. Et håb kan være private donationer.

Aabenraa: De sønderjyske hjemløse skal håbe på en lige så mild vinter som sidste år.

I hvert fald bliver der ikke noget sted for dem i Aabenraa at gå hen for at søge ly for vinderkulden og få mad og en seng at sove i. Normalt plejer Blå Kors' værested Den Blå Oase ellers at oprette et nødherberg i vintermånederne, men det er ikke tilfældet i år.

Læser Mike Jensen har bedt JydskeVestkysten kigge på sagen igennem projektet Aaben by, og vi har spurgt værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard. Han fortæller, at det grundlæggende er et spørgsmål om økonomi.

- Hvert år får vi midler fra Socialstyrelsen - 400.000 kroner - til at drive nødherberg for. Gennem de seneste år har de penge, vi får fra styrelsen, ikke slået til i forhold til vores reelle omkostninger på omkring det dobbelte, altså 800.000 kroner, siger Robert Refslund-Nørgaard.