Bjergmarathon hæver prisen to gange

Aabenraa: Man skal ikke tøve for længe med tilmeldingsknappen, hvis man vil deltage i Aabenraa Bjergmarathon til sidste års priser. Motionsløbet har nemlig besluttet at justere løbspriserne i løbet af foråret. Men hvis man tilmelder sig inden søndag den 1. april, kan man deltage til 2015-priser, oplyser formand for Aabenraa Bjergmarathon, Per Hussmann. Søndag den 1. april stiger priserne på alle distancer. For eksempel stiger deltagergebyret på 10 km distancen fra 110 kroner til 145 kroner og på maratondistancen fra 255 kroner til 325 kroner. De tilmeldingspriser er gældende i perioden fra 1. april til 1. juni. Herefter får priserne endnu et nøk opad. /EXP