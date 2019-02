Bistroen i Føtex er igen på rette spor

Aabenraa: Når man besøger bistroen i Føtex i Aabenraa, bliver man igen modtaget af en glad smiley. I mandags var Fødevarestyrelsen nemlig på et opfølgende kontrolbesøg, og konklusionen blev, at alt igen er i orden, og at der er fulgt op på den indskærpelse, som bistroen fik ved den forrige kontrolbesøg.

Det var den 7. januar, hvor Fødevarestyrelsen konstaterede, at bistroen generelt trængte til en grundig rengøring af lokaler og inventar. Fødevarestyrelsens kontrollant noterede sig blandt andet, at gulvet langs kanterne i caféområdet var beskidt med sorte belægninger, og at stikkontakterne i caféområdet var beskidte og fedtede.

Det er der nu blevet rettet op på, og det er varehuschefen godt tilfreds med.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi er tilbage på det niveau, der har kendetegnet vores bistro ved alle tidligere kontrolbesøg - bortset fra besøget i januar, siger Bo Wagner.