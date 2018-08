Aabenraa: "Amazing Grace" udsat for messingblæsere - lige netop det nummer og i den version havde afdøde Hans Knudsen sat utrolig stor pris på. Og i går blev han fulgt af denne melodi, da hans kiste blev båret ud fra Sct. Nikolai Kirke.

Det var venner og kammerater fra Aabenraa Brass Band, der på denne måde viste deres mangeårige medlem og æresmedlem den sidste ære.

17 år gammel blev han indmeldt i det daværende Aabenraa Brandværnsorkester, der senere ændrede ændrede navn til Aabenraa Brass Band.

- Han har været medlem lige siden. Det bliver til 61 års medlemsskab - det er der vist ikke mange, der kan mønstre, lød det fra formanden for Aabenraa Brass Band Lars Husted, der værdsætter Hans Knudsens store betydning for orkestret gennem alle årene.

Hans Knudsen begyndte i orkesteret ved at spille cornet - den "lille" trompet. På grund af en ulykke skiftede han senere til slagtøjsgruppen og blev siden bandets mangeårige tambourmajor.

- Det var nok det største for Hans. For han var et meget stolt medlem af orkesteret. Lige til det sidste tog han sine opgaver meget alvorligt - og gjorde det med stort engaagement, fortæller Lars Husted.

Som en sidste honnør til Hans Knudsen var tambourstaven da også lagt på hans kiste sammen med en buket blomster.