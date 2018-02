Birkelunds Venner kunne godt bruge lidt støtte

Kollund: Formand for Birkelunds Venner, Anni Jakobsen, glædede sig i bestyrelsens årsberetning over det høje aktivitetsniveau i foreningen, men efterlyste samtidig lidt mere opbakning fra lokalbefolkningen. På Pleje og Ældrecenter Birkelund kiggede Anni Jakobsen tilbage på et travlt år og kunne påpege, at allerede den 5. marts byder man på et nyt arrangement, idet Frøslev Mandskor kommer og underholder.

På valg var Anni Jakobsen, Heiner Walter, og Henning Jakobsen, best. suppleant Flemming Jørgensen og revisor Annemarie Jacobsen. Alle modtog og blev genvalgt. /exp