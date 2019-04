Birgitte nåede toppen af Kilimanjaro: Nu vil hun lære andre at gøre det samme

I januar besteg centerleder i Arena Aabenraa, Birgitte Junker, Kilimanjaro for at samle penge ind til Børneulykkesfonden. Nu laver hun sammen med Rikke Jønson Buthler en træningslejr, hvor andre på 20 uger skal gøres klar til at bestige det afrikanske bjerg. Igen i den gode sags tjeneste.

- Vi har kunnet høre, at der er nogen, som gerne vil prøve den her udfordring, og nu ved jeg, hvad der skal til. Der skal mere til end træning to gange i ugen i fitnesscentret, da det kræver god udholdenhed, styrke og en god mental ballast. Derfor laver vi den her træningslejr, hvor der er en individuel målsætning kombineret med mental træning og coaching. Der er ingen andre før os, der er kommet med et færdigt træningsprogram til at bestige et bjerg, fortæller hun.

Derfor vil hun hjælpe andre, som har samme drøm om at bestige bjerget, med at opfylde drømmen. Arena Aabenraa arrangerer en unik træningslejr over 20 uger, hvor deltagerne fysisk og mentalt gøres klar til tage turen til toppen af Kilimanjaro.

Samler penge ind til et godt formål

Det er Birgitte Junker og Rikke Jønson Buthler, som vil undervise og coache deltagerne i de 20 uger, inden turen går til Tanzania i september.

- Den her boot camp falder godt i tråd med, hvad folk gerne vil. Det handler også om personlig udvikling og at udfordre sig selv, og da er et maratonløb eller en ironman ikke nok mere. For det gør naboen også. Og vi kan ikke give dem noget højere end Kilimanjaro, siger Rikke Jønson Buthler.

Hun bliver ved foden af bjerget, når det går løs for at tage imod de deltagere, som måske bliver ramt af højdesyge og ikke kan gennemføre. Birgitte Junker går endnu engang med op af bjerget, og også denne gang bliver det i denne gode sags tjeneste.

- Jeg har fået lov af Børneulykkesfonden til at lave min egen lille gruppe, som samler penge ind til fonden under dette forløb. Ud over at det er et godt formål giver det også et netværk for deltagerne, og så sørger de også for, at man får en dansk læge med turen, og det er en kæmpe tryghed for deltagerne, fortæller hun.

Der er informationsmøde om træningslejren onsdag den 10. april i Arena Aabenraa klokken 19.15.