Biografejer jubler: 2018 var fantastisk - 2019 bliver endnu bedre

Ejer af Kinorama i Aabenraa og Sønderborg, Per Matthiesen, er meget tilfreds med antallet af gæster i de to biografer i 2018. Foto: Timo Battefeld

2018 blev et fantastisk biografår i Kinorama Aabenraa og Sønderborg, hvor ejer Per Matthiesen kan se, at streamningmulighederne ikke ødelægger folks lyst til at gå i biffen.

Aabenraa: Det var forventet, at den nye store biograf i Sønderborg ville stjæle gæster fra Kinorama i Aabenraa i 2018, og det kom den også til. - Men det var mindre, end vi havde forventet, fortæller Per Matthiesen, som ejer begge biografer. Der blev solgt omkring 50.000 billetter i Aabenraa, hvilket er 5000 mindre end i 2017. Antal af solgte billetter i den nye store biograf i Borgen i Sønderborg vil han ikke afsløre, men i september skrev Danske Biografer på deres hjemmeside, at biografen rundede 100.000 solgte billetter. - Biografen i Sønderborg har levet op til forventningerne. Vi kan se, at den trækker folk fra hele Syddanmark. De kommer helt fra Kolding og vestfra for at gå i biografen i Sønderborg, fortæller han. Årets topscorer i begge biografer var den fjerde film i Afdeling Q-serien baseret på Jussi Adlers krimi Journal 64, som også slog den danske rekord i omsætning. Men der sneg sig også to andre danske film ind i top 10, hvilket er lidt overraskende.

Biografåret 2018 Den film, der solgte flest billetter i begge Kinorama biografer var "Journal 64", som også er den danske film nogensinde, som har omsat for flest penge.

I top ti er også de danske film "Den tid på året" og "I krig og kærlighed", som ellers floppede i de danske biografer med kun 61.000 solgte billetter.

Den sidste film i "Fifty Shades"-trilogien var også et hit i både Aabenraa og Sønderborg.

Folk vælter ind i biografen lige nu Det var nemlig Paprika Steens "Den tid på året" og den meget omtalte film om første verdenskrig "I krig og kærlighed," som ellers floppede i resten af landets biografer. - Den har kun solgt 61.000 billetter i hele Danmark, hvor den skulle have solgt 200.000. Og vi solgte de 11.000 af dem i Sønderborg, fordi den jo er optaget på Als. Det er lang tid siden, at der har været tre danske film i top 10 over de mest sete film. Men det kommer måske snart til at ske igen, for Folketinget har vedtaget en ny femårig filmaftale, som gør, at der bedre kan laves ordentlige danske film, forklarer Per Matthiesen. I december er folk valfartet i biografen, og det glæder naturligvis biografejeren, at film stadig skal ses i biografen, selvom der i dag findes utallige andre muligheder. - Vi kan slet ikke følge med lige nu, fordi der er så mange gode film på plakaten, som folk gerne vil ind og se. Streamingtjenesterne ødelægger i hvert fald ikke biograferne, kan vi konstatere, siger han.

Ny Bond-film i 2020 Det bekræfter formanden for brancheorganisationen Danske Biografer Kim Pedersen, som fortæller, at der er en stigning i tilskuere over hele verden. - Amerikanske biografer sætter omsætningsrekord i 2018 og vil have en stigning på ti procent i antallet af gæster. Engelske biografer har det bedste år siden 1971, og danske biografer vil have en stigning i besøget på tre til fire procent i 2018, fortæller han. 2019 tegner også allerede godt for de danske biografer, for der er en masse film på plakaten, som biografejerne ved vil hitte hos publikum. - Der er flere Disney-film på vej med blandt andre "Løvernes Konge", "Dumbo" og "Aladdin", så næste år bliver godt. Vi kan også allerede se frem til 2020, hvor der kommer en ny James Bond-film i uge 7. Den holder stadigvæk, og vi ved, at folk strømmer til, når der kommer en ny Bond-film, fortæller Per Matthiesen.