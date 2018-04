Bingo-arrangør afviser kritik: Her er rygere og ikkerygere ikke sammen

Kruså: Mona Gravdal, som er kasserer i den støtteforening, der arrangerer banko til fordel for Kruså Forsamlingshus, har ikke ret i, at Bingo-Halle Krusau ikke overholder rygereglerne. Det fortæller Stefan Rost fra støtteforeningen USV Sommervind, som arrangerer bingospillene på stedet.

USV Sommervind oplyser samtidig, at man gør alt for at overholde reglerne, og at man også to gange om året har kontrolbesøg af en brandinspektør. Myndighederne har intet haft at bemærke. Derfor er foreningen ked af kritikken fra Kruså Forsamlingshus.

- I Bingo-Halle Krusau er rygning tilladt, fordi det er to adskilte rum. Et rygerrum, hvor de gæster, som vil ryge, sidder, og et ikkerygerrum, forklarer Stefan Rost, der er formand for støtteforeningen USV Sommervind.

Ligesom det er tilfældet med USV Glædes banko på Smedeby Kro, kræver det et medlemskab at deltage.