Bind fik sin franske orden: - Jeg ville gerne dele den i to

Der var tårer, klapsalver og store smil, da den franskfødte kok Christian Bind tirsdag blev udnævnt til officer af den franske orden "Merite Agricole". Det skete på den franske ambassade i København.

København: Han var stolt, han var glad, og han fik sin kone til at græde af lykke, men den franskfødte kok Christian Bind fra Restaurant Bind ved Flensborg Fjord havde ét ønske, som ikke kunne gå i opfyldelse, da han tirsdag fik overrakt en stor flot orden som bevis på, at han nu er officer af den franske orden "Mérite Agricole." Han ville nemlig ønske, at han kunne dele den i to. Og give den ene halvdel til sin kone Pia Bind. - Uden dig var jeg aldrig kommet så langt. Uden dig var alt dette ikke muligt. Hvis jeg kunne, så ville jeg dele ordenen i to, for du har fortjent halvdelen af den, sagde Christian Bind i sin takketale, mens han sendte et stort smil i retning af en tårevædet Pia Bind. Få minutter inden havde den nye franske ambassadør i Danmark, Caroline Ferrari, udført sin første officielle opgave som ambassadør, da hun overrakte medaljen til Christian Bind.

Foto: THOMAS SJØRUP/Ritzau Scanpix - Jeg ville ønske, jeg kunne dele den i to, for uden dig var alt dette ikke sket, sagde Christian Bind i sin takketale, hvor han fremhævede sin kone Pia Bind, til højre, og hendes betydning for hans karriere.

Orden skal hænge i restauranten Omringet af familie og venner blev kokken hædret af ambassadøren for sit store bidrag gennem sine 40 år i Danmark til udbredelsen af fransk gastronomi i Danmark. Med til udnævnelsen i København havde Christian Bind derfor også inviteret nogle af de kokke, som har betydet meget for hans karriere, men det var familie og venner, der fyldte mest i lokalet - og de fik også en speciel tak i talen. - Det er ikke tilfældigt, hvilke mennesker jeg har inviteret med i dag. I har alle betydet noget særligt for mig i mit liv, så tak for det. Min danske og franske familie har hjulpet mig meget gennem min karriere. Der har været mange aflysninger til konfirmationer, fødselsdage, fester, skoleopvisninger, og forældremøder, hvor jeg ikke har kunnet være med på grund af mit arbejde, men vi har fået nogle dejlige børn. Så lad være at tage til forældremøder, var hans råd til alles morskab. Den flotte franske orden kan alle fremtidige gæster på Restaurant Bind i Sønderhav komme til at nyde. Christian Bind har nemlig ingen planer om at gemme den væk. Den skal hænge i restauranten, så alle gæster kan se den.

Foto: THOMAS SJØRUP/Ritzau Scanpix Sådan ser den ud - den franske orden "Mérite Agricole", som Christian Bind fik overrakt tirsdag på den franske ambassade i København. Foto: Thomas Sjørup Ritzau/Scanpix

Hverdag igen Christian Bind havde valgt at invitere alle til fransk gryderet hos en god ven i København efter receptionen på ambassaden for at fejre ordenen, men mere fejring blev det ikke til i denne omgang. Allerede tirsdag aften sad han og Pia i flyet på vej hjem mod Sønderjylland igen. - Vi skal hjem og arbejde i restauranten. Så er det hverdag igen, smilede Christian Bind.