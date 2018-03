Billard er også for kvinder

Den 40-årige Anita Chor har ikke noget problem med, at det er en mandeverden, hun befinder sig i, og hun havde da også store ambitioner for weekendens forløb.

Den ene af de to kvinder er Anita Chor. Hun blev medlem af Vejen Billard Klub for fem måneder siden, og det har hun ikke fortrudt.

- For første gang i 21 år er der også to piger med, siger Kenneth Marschall, der er ansvarlig for stævnet, der startede lørdag formiddag og slutter sidst på eftermiddagen søndag i Grænsehallerne i Kruså.

Kruså: Arrangørerne kalder det "Danmarks største billard-stævne" af sin art, og i år kunne Bov Billard Klub da også byde hele 54 spillere velkommen til weekendens H.P. Therkelsen Grænsecup, der bliver afviklet for 21. gang. Årets udgave var temmelig usædvanligt, for det var ikke kun mænd, der stødte til kuglerne.

Keglebillard er den traditionelle form for billard i Danmark. Point opnår man ved at vælte kegler med de hvide baller eller ved at lave rødt, hvilket vil sige, at den røde stødbal rammer begge de hvide baller i stødet. Spilleren må fortsætte, så længe vedkommende opnår point i hvert stød og ikke begår fejl. Der er eksempelvis fejl i stødet, hvis den røde stødbal vælter kegler eller går i hul.

Der skal hygges

Sejren er dog ikke det vigtigste, når der bliver holdt Grænsecup i en kælder i Grænsehallerne, hvor Bov Billard Klub holder til.

- Det er et stævne, hvor alle kan være med, og det går ud på at spille billard og hygge, og det vigtigste er det sociale samvær, siger Kenneth Marschall.

Der er da også en super og afslappet stemning i kælderen, men der bliver også råbt højt, når der bliver kikset et stød, så det er ikke kun for sjov.

Det koster 250 kroner at deltage i stævnet, og det inkluderer to gange morgenmad og to gange frokost. Lørdag aften er der så fællesspisning i en af hallerne.

- Deltagerne kommer fra hele Jylland, og de fleste vælger at overnatte i hallen, siger Kenneth Marschall.

Det er keglebillard, der bliver spillet, og for Bov Billard Klub er stævnet et tegn på, at billard-sæsonen er ved at være slut.

- Stævnet er en slags afslutning på sæsonen for os, siger Kenneth Marschall.

Selv om det er hyggen, der er vigtigst, så er der selvfølgelig også præmier på spil, og den bedste kan tage et gavekort på 2000 kroner med sig hjem.