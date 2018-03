Bilister kårer S.H. Bilcenter Aabenraa til byens bedste værksted

Aabenraa: Bilejerne på værkstedsportalen autobutler.dk har bedømt S.H. Bilcenter Aabenraa på Vestvejen så positivt, at det har vundet pladsen som bedste autoværksted i Aabenraa 2018.

Næsten 70.000 bilejere har på portalen bedømt deres værkstedsbesøg, og ud over placeringen som bedst i Aabenraa har S.H. Bilcenter fået så gode bedømmelser, at det er kommet ind på listen over Danmarks 100 bedste bilværksteder i 2018 på en samlet plads som nummer 99.

Efter i årevis at have ligget lavt i tillidsmålinger ser det ud til at bilmekanikere er begyndt at få et bedre omdømme. De sidste otte år har værkstedsportalen autobutler.dk spurgt danskerne om deres værkstedsbesøg, og 2017 blev det år, hvor flest bilejere gav topkarakterer til deres værksted. I snit får værkstederne 4,6 ud af 5 mulige stjerner.

Autobutler.dk hjælper danske bilejere med at sammenligne tilbud, når bilen skal på værksted. Alle bedømmelser offentliggøres og man kan læse kommentarerne og mekanikernes svar.