Padborg: To gange i løbet af mandagen stod politiet klar på Toldbodvej i Padborg for at tjekke, om bilisterne overholdt hastighedsgrænsen på 50 kilometer i timen.

Det gjorde de ikke.

86 lovovertrædelser blev det til, og det førte til 18 klip. To bilister kørte så hurtigt, at det medførte en betinget frakendelse af førerretten. Den højeste hastighed, der blev målt, var 88 kilometer i timen.

Fartkontrollen på Toldbodvej blev sat i værk på baggrund af en borgerhenvendelse. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.