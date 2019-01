Bilist truede betjente med kniv

Aabenraa: En færdselskontrol sent søndag aften på Løgumklostervej i Aabenraa udviklede sig ikke helt efter bogen. En mand i 40'erne og fra lokalområdet ønskede i første omgang ikke at følge politiets anvisninger og kørte væk fra kontrollen, men det lykkedes efterfølgende betjentene at få ham stoppet.

Bilisten var stadig ikke meget for det og valgte at trække en kniv, og han bliver nu sigtet for trusler mod politiet. Det viste sig også, at han kørte rundt i en stjålen bil, og så var han endvidere i besiddelse af euforiserende stoffer. Manden blev anholdt, men ventes løsladt igen mandag.