Bilist påkørte mulig knallerttyv

Rødekro: Torsdag klokken 17.58 modtog politiet en anmeldelse om, at en ung mand tilsyneladende var blevet kørt ned på knallert ved Byskoven 70 i Rødekro. Den påkørte vidste angiveligt hvem manden, der var i bil, var. Det lykkedes politiet at finde manden, som blev sigtet for forsætligt at have påkørt knallertkøreren.

Sagen er dog, ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi, "lidt kringlet". Den sigtede, en mand på 48 år fra lokalområdet, hævdede at den knallert, den 14-årige unge mand kørte på, var én, han havde fået stjålet. Dermed indgår der både et røverilignende forhold og en sigtelse for at udsætte andre for fare i sagen.

Den 14-årige slap med lettere knubs. Knallerten er endnu ikke fundet. Syd- og Sønderjyllands Politi modtager gerne henvendelser fra vidner i sagen.