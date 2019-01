Bilist med tårnhøj promille påkørte politivogn - to gange

- Betjenten springer til siden for ikke at blive påkørt, og efterfølgende bakker manden endnu en gang ind i en politibil, fortæller Rie Johansen, der er anklagerfuldmægtig ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Meget påvirket

Efterfølgende viste det sig, at den 41-årige mand havde en promille på 2,43, og dagen efter blev han fremsat ved et grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Her kom han med en udtalelse, som han nu også er blevet dømt for.

- I grundlovsforhøret udtaler han, at hvis han blev løsladt, havde han ikke andet valg end at slå sin stedfar ihjel, siger Rie Johansen.

Manden blev ikke løsladt, men derimod varetægtsfængslet, og ved retten i Sønderborg onsdag blev han idømt en ambulant psykiatrisk behandlingsdom.

- Han er blevet dømt for trusler mod sin stedfar, de forskellige påkørsler, hvor han satte betjentenes liv i fare, samt spirituskørsel, siger Rie Johansen.

Den 41-årige mand modtog dommen.